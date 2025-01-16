Стало известно о массовом налете украинских дронов на российский регион

Mash: Дроны ВСУ атаковали Тамбовскую область

Украинские дроны атаковали Тамбовскую область. О массовом налете сообщается в Telegram-канале Mash.

По предварительным данным, все летели в сторону порохового завода недалеко от села Кузьмино-Гать. Местные жители сообщили, что видели несколько беспилотников самолетного типа, слышали работу ПВО и заметили вспышки в небе. Предполагается, что беспилотники могли быть запущены из Харькова. Информации о пострадавших на данный момент нет.

14 января Вооруженные силы Украины провели массированную атаку по России с помощью 200 дронов. Согласно официальным заявлениям властей, под удар попали Брянская, Воронежская, Тульская, Орловская и Саратовская области, а также Республика Татарстан.