Северокорейские военные примут участие в параде Победы в России

NHK World: Северная Корея примет участие в параде Победы в России

Военные из Северной Кореи примут участие в российском параде Победы в мае. Об этом сообщает NHK World со ссылкой на несколько российских источников.

По данным NHK, решение об участии северокорейских военных в церемонии празднования уже принято.

Другие дипломатические источники также рассказали, что в августе Россию посетит военный оркестр КНДР, который примет участие в музыкальном мероприятии в Москве.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что воинский контингент КНДР может принять участие в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Он также отметил, что торжественные мероприятия «будут весьма и весьма представительными».