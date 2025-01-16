Синоптик рассказала о на редкость теплом январе в Москве

Синоптик Позднякова: Средняя температура в январе в столице оказалась выше нормы

Первая половина января 2025 года в Москве оказалась на редкость теплой: средняя суточная температура воздуха составила минус 0,9 градуса, что на 4,8 градуса выше нормы. Об этом в Telegram-канале сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В первой половине месяца оттепель наблюдалась восемь дней, а шесть суток оказались с положительной средней суточной температурой. Из-за этого активно таял снег. К утру 16 января на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила четыре сантиметра.

С начала месяца в столице выпало 30,6 миллиметра осадков, или 59 процентов от нормы. Самым теплым был день 8 января, когда температурный максимум составил плюс 4,6 градуса. Самая холодная ночь прошла 14 января с температурой минус 7,2 градуса.

Синоптик сравнила погоду в январе этого года с 2005, 2007, 2014 и 2020 годами. В 2007 году средняя месячная температура в этом месяце составила минус 1,7 градуса, в 2020 году — плюс 0,1 градуса.

В среду, 16 января, в Москве ожидается облачная погода и гололедица, местами возможен мокрый снег и дождь.