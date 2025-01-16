Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:58, 16 января 2025Силовые структуры

СК России возбудил дело о многомиллионном хищении при исполнении гособоронзаказа

Задержан экс-директор «Десятого подшипникового завода» за хищение 800 млн ГОЗ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Задержан экс-директор по экономике и финансам ООО «Десятый подшипниковый завод» Николай Борисов за хищение 800 миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В отношении Борисова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он заключен под стражу.

По данным следствия, в 2021 году ООО «Десятый подшипниковый завод» во время исполнения ГОЗ заключил более 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса на общую сумму не менее 1,5 миллиарда рублей. В 2022 году фигурант необоснованно завышал цены на поставляемую продукцию и с помощь подлога документов похитил не менее 800 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, в Москве суд вынес приговор бывшему начальнику отдела департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Евгению Макееву по уголовному делу о коррупции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В российском городе предотвратили нападение на школу

      Норвежский биатлонист объяснил фото с украинским флагом

      Приставы отобрали у безногого россиянина машину-«инвалидку»

      Лондонский банк пообещал Украине полтора миллиарда евро

      Грузооборот морских портов России упал

      Рейс в США задержали из-за ареста приехавшего в аэропорт пьяным пилота

      Захарова описала одну структуру Совета Европы словами кринж и мем

      Захарова ответила на угрозы генсека НАТО русским языком в странах ЕС

      Возможность отмены Трампом санкций против российской нефти оценили

      Директор «Ленкома» прокомментировал ситуацию с дочерью Марка Захарова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше