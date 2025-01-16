СК России возбудил дело о многомиллионном хищении при исполнении гособоронзаказа

Задержан экс-директор «Десятого подшипникового завода» за хищение 800 млн ГОЗ

Задержан экс-директор по экономике и финансам ООО «Десятый подшипниковый завод» Николай Борисов за хищение 800 миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В отношении Борисова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он заключен под стражу.

По данным следствия, в 2021 году ООО «Десятый подшипниковый завод» во время исполнения ГОЗ заключил более 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса на общую сумму не менее 1,5 миллиарда рублей. В 2022 году фигурант необоснованно завышал цены на поставляемую продукцию и с помощь подлога документов похитил не менее 800 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, в Москве суд вынес приговор бывшему начальнику отдела департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Евгению Макееву по уголовному делу о коррупции.