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10:53, 16 января 2025Силовые структуры

Собиравшийся поджечь военный комиссариат по указу СБУ россиянин получил срок

В Приморье на 7 лет осудили мужчину, который хотел поджечь военный комиссариат
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Приморье Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя города Дальнегорска к семи годам лишения свободы за то, что он собирался поджечь здание военного комиссариата по указу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 («Приготовлении к участию в деятельности террористической организации») и статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства против РФ») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Как установил суд, в период с октября 2023 года по март 2024 в мессенджере Тelegram он установил и поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителями украинской террористической организации. Тогда осужденный согласился оказать содействие в планировании террористических актов на объектах военной и гражданской инфраструктуры в России. Так, он решил организовать поджог военного комиссариата Дальногорска и Тернейского района. Для этого мужчина собрал сведения о его защищенности, режиме охраны и предполагаемых путях отхода и передал их. Его деятельность пресекли сотрудники ФСБ России 12 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге Петроградский районный суд арестовал 24-летнего жителя Сестрорецка Даниила Павлова за поджог военкомата.

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