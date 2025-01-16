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15:12, 16 января 2025Россия

Священник РПЦ заявил о вине россиян в ударах HIMARS ВСУ по российским городам

Протоиерей Ткачев: Бог наказывает россиян ударами ракет HIMARS за аборты
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sgt. Dustin Biven / Globallookpress.com

В РПЦ заявили о вине россиян в ударах HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам — так Бог наказывает за аборты, считает протоиерей Андрей Ткачев. Видео с проповеди священник опубликовал на своем YouTube-канале.

Протоиерей привел статистику, согласно которой «аборты на порядок больше забирают людей и в мирное, и в военное время».

«Именно из-за разврата происходят войны (...). Господь наказывает нас этими "хаймарсами" или "скальпами", которые летают по нашим городам. Долетают и до Воронежа, и до Казани, и до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся», — заявил Ткачев.

Священник подчеркнул, что «единственное место, куда должно литься семя мужское, — это лоно его жены», а если «семя льется куда попало», то «будет литься кровь, [начинается] война».

Ранее Ткачев заявил об отсутствии у россиянок прав на эмбрионы внутри них. По его словам, делать аборт нельзя, потому что женщина не знает, кто может родиться — «возможно, великий человек».

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