Сырский рассказал главе Генштаба США про обстановку на фронте

Сырский созвонился с главой Генштаба США Брауном и рассказал о тяжелых боях

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский созвонился с главой Генштаба США Чарльзом Брауном и сообщил ему о ситуации на фронте. Об этом главком украинской армии рассказал в своем Telegram-канале.

«В ходе разговора проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая характеризуется тяжелыми боями на большинстве направлений», — написал он.

Главком ВСУ также поблагодарил Брауна за положительную динамику в предоставлении материально-технической помощи, особенно — средств противовоздушной обороны, тяжелой техники, а также артиллерийских и авиационных боеприпасов.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскритиковала Александра Сырского за перевод техников и механиков Воздушных сил ВСУ в пехоту. По ее словам, тем самым он обнажает оборону отдельных регионов.