Трамп назвал психоз главным критерием отказа для отбора в свою команду

Новая команда избранного президента США Дональда Трампа будет свободна от людей, страдающих «психозом Трампа», или получавших от подобных личностей поддержку. Об этом сообщил лично 47-й избранный президент Соединенных Штатов, передает телеканал Fox News.
«Он также указал, что лица, которые работали с "людьми, страдающими синдромом психоза Трампа", или получали от них поддержку, не являются желательными кандидатами на работу», — приводит телеканал слова американского лидера.
В частности, Трамп уточнил, что речь идет о бывшем постпреде США при ООН Никки Хейли, экс-советнике президента по национальной безопасности Джоне Болтоне и прошлом вице-президенте Майке Пенсе. По словам политика, они дискредитировали себя критикой Трампа, и их ставленники не должны вновь попадать в администрацию. Глава государства подчеркнул, что это не вызовет дефицита кадров, так как было нанято уже более тысячи человек на должности в федеральные ведомства.
Ранее Трамп получил от гендиректора Coca-Cola Джеймса Куинси специальную бутылку на инаугурацию с изображением Белого дома. Подобный жест имеет важное политическое значение, так как в январе 2021 года компания публично осуждала политика за его призыв пересчитать итоги голосования в штате Джорджия на президентских выборах 2020 года. Именно в этом штате впервые была изготовлена знаменитая газировка.