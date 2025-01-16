Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:36, 16 января 2025Мир

Трамп назвал психоз главным критерием отказа для отбора в свою команду

Трамп заявил, что новая команда свободна от людей, страдающих психозом от него
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / AP

Новая команда избранного президента США Дональда Трампа будет свободна от людей, страдающих «психозом Трампа», или получавших от подобных личностей поддержку. Об этом сообщил лично 47-й избранный президент Соединенных Штатов, передает телеканал Fox News.

«Он также указал, что лица, которые работали с "людьми, страдающими синдромом психоза Трампа", или получали от них поддержку, не являются желательными кандидатами на работу», — приводит телеканал слова американского лидера.

В частности, Трамп уточнил, что речь идет о бывшем постпреде США при ООН Никки Хейли, экс-советнике президента по национальной безопасности Джоне Болтоне и прошлом вице-президенте Майке Пенсе. По словам политика, они дискредитировали себя критикой Трампа, и их ставленники не должны вновь попадать в администрацию. Глава государства подчеркнул, что это не вызовет дефицита кадров, так как было нанято уже более тысячи человек на должности в федеральные ведомства.

Ранее Трамп получил от гендиректора Coca-Cola Джеймса Куинси специальную бутылку на инаугурацию с изображением Белого дома. Подобный жест имеет важное политическое значение, так как в январе 2021 года компания публично осуждала политика за его призыв пересчитать итоги голосования в штате Джорджия на президентских выборах 2020 года. Именно в этом штате впервые была изготовлена знаменитая газировка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане Трампа по санкциям против России для мирной сделки

      Москвичам пообещали раннюю весну

      Известный российский блогер посетил Бали и развеял популярный миф о курорте

      Российский рэпер рассказал о борьбе с зависимостью

      Участвовавший в подготовке теракта против российского генерала отсидел 15 суток за мат

      В Раде назвали причину для возбуждения уголовного дела против Зеленского

      Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП с десантом в Курской области

      В Госдуме призвали сократить выходные в честь одного из праздников

      Инвесторам пермского завода предложили меньше 10 тысяч рублей за акцию

      Разведка США выбрала 13 компаний для предоставления спутниковых снимков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше