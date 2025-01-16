Трамп назвал психоз главным критерием отказа для отбора в свою команду

Трамп заявил, что новая команда свободна от людей, страдающих психозом от него

Новая команда избранного президента США Дональда Трампа будет свободна от людей, страдающих «психозом Трампа», или получавших от подобных личностей поддержку. Об этом сообщил лично 47-й избранный президент Соединенных Штатов, передает телеканал Fox News.

«Он также указал, что лица, которые работали с "людьми, страдающими синдромом психоза Трампа", или получали от них поддержку, не являются желательными кандидатами на работу», — приводит телеканал слова американского лидера.

В частности, Трамп уточнил, что речь идет о бывшем постпреде США при ООН Никки Хейли, экс-советнике президента по национальной безопасности Джоне Болтоне и прошлом вице-президенте Майке Пенсе. По словам политика, они дискредитировали себя критикой Трампа, и их ставленники не должны вновь попадать в администрацию. Глава государства подчеркнул, что это не вызовет дефицита кадров, так как было нанято уже более тысячи человек на должности в федеральные ведомства.

Ранее Трамп получил от гендиректора Coca-Cola Джеймса Куинси специальную бутылку на инаугурацию с изображением Белого дома. Подобный жест имеет важное политическое значение, так как в январе 2021 года компания публично осуждала политика за его призыв пересчитать итоги голосования в штате Джорджия на президентских выборах 2020 года. Именно в этом штате впервые была изготовлена знаменитая газировка.