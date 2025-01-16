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19:20, 16 января 2025Путешествия

Туристка поехала в отпуск в Африку и была похищена террористами

Daily Express US: Террористы из ИГ похитили испанскую туристку в Алжире
Алина Черненко

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Туристка из Испании поехала в отпуск в Африку и была похищена боевиками из террористической группировки ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает Daily Express US.

По данным издания, европейку, имя которой не приводится, захватили на юге Алжира и увезли ее в Мали. Уточняется, что похитители опустили сопровождавших женщину людей и забрали только ее.

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Как пишет источник, в последние годы Мали превратилось в «рассадник исламистских вооруженных группировок», и нападения на мирных жителей там стали все более частыми.

В ноябре 2024 года в другой африканской стране, ЮАР, немецкого туриста похитили ради ограбления. Злоумышленники напали на иностранца вскоре после того, как он снял наличные в банкомате, и затолкали его в арендованный внедорожник.

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