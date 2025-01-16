У пассажирки летевшего в США самолета остановилось сердце

USA Today: У пассажирки рейса Париж — Бостон остановилось сердце во время полета

У пассажирки авиакомпании Air France остановилось сердце во время перелета из Франции в США. Об этом пишет USA Today.

Уточняется, что это произошло во вторник, 14 января, на рейсе из Парижа в Бостон. Врач и сотрудники экипажа пытались спасти жизнь 53-летней Барбары Диполи, но безуспешно.

После посадки самолета на место прибыли детективы полиции и криминалисты из американского округа Саффолк. Представители перевозчика выразили соболезнования семье Диполи и подчеркнули, что экипажи их самолетов обучены справляться с неотложными медицинскими ситуациями во время полетов.

Ранее пассажирка еще одной иностранной авиакомпании, China Eastern Airlines, почувствовала недомогание во время перелета в Китае. Ей начали проводить сердечно-легочную реанимацию, после посадки отвезли в больницу, однако спасти пожилую женщину не удалось.