Украинские власти сообщили о нескольких сотнях взрывов в Запорожской области

Глава украинской ОВА Федоров: В Запорожской области произошло 418 взрывов

В подконтрольной Киеву части Запорожской области за сутки произошло 418 взрывов. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар попали 11 населенных пунктов на территории региона. Чиновник также сообщил, что якобы по территории региона нанесли 245 ударов беспилотниками, 148 артобстрелов, а также 19 ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 6 авиаударов.

Федоров также сообщил, что за сутки местные власти получили 16 сообщений о разрушениях, в том числе объектов инфраструктуры. При этом он отметил, что в результате происшествий мирные жители не пострадали.

Днем ранее глава Запорожской ОВА сообщил, что на территории региона был поврежден объект инфраструктуры. По его словам, за день на территории области прозвучало 466 взрывов.