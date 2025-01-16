В ДНР сообщили, что украинские войска вновь обстреляли Горловку снарядами НАТО

Украинские силы вновь атаковали Горловку, выпустив два снаряда калибра 155 миллиметров, который используется в НАТО, по Никитовскому району. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:15 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район) два снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами школу в Подо-Калиновке в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в селе зафиксирован 21 прилет кассетных боеприпасов. По предварительной информации, в результате атаки пострадали два мирных жителя — мужчины 1974 и 1984 годов рождения. Они доставлены с легкими осколочными ранениями в фельдшерско-акушерский пункт для оказания первичной медицинской помощи.