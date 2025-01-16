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15:00, 16 января 2025Россия

В Госдуме оценили необходимость новой мобилизации в России

Депутат Картаполов заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На данный момент в России нет необходимости в новой мобилизации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит ТАСС.

«Естественно, на сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет», — сказал депутат.

По его словам, российские военнослужащие каждый день продвигаются на десятках направлений. Картаполов также рассказал, что в ряды Вооруженных сил России ежедневно приходят около тысячи человек.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что в Госдуме призвали россиян готовиться к мобилизации. Журналисты в публикациях сослались на заявление депутата Алексея Журавлева, однако использовали лишь слова о необходимости мобилизации.

При этом парламентарий заявлял о необходимости подготовки мужчин для противостояния с Западом в будущем. Он подчеркивал, что Европа показывает готовность ее и союзников к войне с Москвой в 2028-2029 годах.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя высказывание Журавлева, заявил, что новая мобилизация российским мужчинам пока не грозит.

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