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17:07, 16 января 2025Бывший СССР

В Казахстане осудили квадробинг

В Духовном управлении мусульман Казахстана осудили квадробинг
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Увлечение квадробингом противоречит нормам ислама. Об этом заявили в Духовном управлении мусульман Казахстана. Соответствующая информацию появилась на официальном сайте объединение.

В Духовном управлении заявили, что уподобление человека животному считается не возвышением, а унижением себя. Также исламские богословы подчеркнули, что даже подражание женщины мужчине, а мужчины женщине запрещено в шариате. Они добавили, что сравнение героя со львом, хитреца — с лисой, терпеливого — с верблюдом и театральные постановки не имеют отношения к квадробингу.

Ранее российским младшеклассникам прочитали лекцию о квадроберах. Сопредседатель Совета отцов Хабаровска Андрей Никонов заявил, что в конце урока дети единогласно подняли руки и согласились с тем, что квадробинг — это плохо.

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