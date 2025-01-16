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09:47, 16 января 2025Экономика

В крупном российском банке заявили о рекордном притоке средств на депозиты

ВТБ заявил о рекордном спросе на депозиты в декабре 2024 года
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В декабре прошлого года уровень средств граждан на депозитах в ВТБ оказался в полтора раза выше, чем в том же месяце в 2023-м, — портфель его классических розничных сбережений увеличился на 895 миллиардов рублей. Такие данные приводятся в сообщении этого крупного российского банка, поступившем «Ленте.ру».

Значительный рост показателя, достигшего уровня абсолютного рекорда, отмечен и месяц к месяцу. К ноябрю приток средств россиян увеличился на 9,2 процента, говорится в материалах.

Отмечается, что портфель рублевых сбережений банка вырос в 2024 году почти на 60 процентов, до 9,9 триллиона. В 2025-м кредитная организация планирует увеличить его еще на треть, до 13,3 триллиона. «В прошлом году мы поставили рекорд по привлечению средств розничных клиентов», — заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась в последней декаде декабря на фоне решения ЦБ РФ, неожиданно сохранившего ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. По данным регулятора, показатель упал почти на 0,6 процента после длительного цикла повышения, достигнув 21,69 процента, то есть вернувшись примерно к уровням середины ноября.

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