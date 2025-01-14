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19:41, 14 января 2025Экономика

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России резко снизилась

ЦБ: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 21,69 %
Дмитрий Воронин

Фото: Константин Кокошкин/Коммерсантъ

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, резко снизилась в последней декаде декабря на фоне решения ЦБ РФ, неожиданно сохранившего ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. Данные опубликованы на сайте регулятора.

В первой декаде прошлого месяца показатель вырос до 22,08 процента (в ноябре он равнялся 20,91, 21,56 и 21,98 процента), а после этого достиг исторического рекорда в 22,28 процента.

Согласно обнародованным Банком России данным, в конце прошлого года средняя ставка скорректировалась до 21,69 процента. Это произошло после того, как вслед за решением ЦБ о сохранении ключевой ставки крупнейшие российские кредитные организации стали снижать ставки по вкладам.

При определении средней максимальной ставки по каждому банку учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом ЦБ не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

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