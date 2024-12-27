Российский банк снизил ставки по вкладам

Банк ВТБ снизил ставку по продукту «ВТБ-Вклад» с 24 до 23 процентов годовых

Банк ВТБ снизил ставку по продукту «ВТБ-Вклад» в рублях на короткий срок. Об этом указано на сайте кредитной организации.

С сегодняшнего дня максимальная ставка по банковскому продукту составит 23 вместо 24 процентов. Программа доступна для новых вкладчиков или текущих клиентов, которые разместят новые для банка деньги (те, которые не были размещены на счетах или вкладах в банке) на депозите сроком на три месяца и полгода свыше 15 миллионов рублей с выплатой процентов в конце действия депозита. Ставка для депозитов размером от 10 тысяч до 15 миллионов рублей составит 22,5 процента годовых.

Также стали меньше ставки при размещении любой суммы на год. Они опустились с 24 до 22 процентов годовых. Для зарплатных клиентов банка, которые разместят деньги на вкладе в размере от 15 миллионов рублей, ставка составит до 22 процентов годовых. Для меньших сумм при условии выплаты процентов в конце срока ставка составит 21,5 процента годовых.

«Мы нацелены в следующем году продолжить активный рост средств физлиц. Портфель розничных пассивов ВТБ вырастет почти на треть — с 10,3 триллиона до 13,3 триллиона рублей. Одним из основных факторов роста будут высокие ставки. Время вкладчика продолжится и в следующем году», — пояснили РБК в пресс-службе ВТБ.

Ставки по вкладам в России достигли рекордных 23 процентов на фоне ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Центробанком. Рост ставок по депозитам произошел перед заседанием совета директоров регулятора, который принял неожиданное решение прервать цикл повышения ключевой ставки.

20 декабря регулятор неожиданно для аналитиков, ожидавших существенного повышения ставки, сохранил ее на уровне 21 процента годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что из-за ужесточения в последние месяцы банковского регулирования кредитные организации начали выдавать займы с условиями, которые можно было бы ожидать при ставке 24 процента.