Ставки по вкладам в России достигли рекорда

Ставки по вкладам в России достигли 23 процентов на фоне ожидания роста ключевой

Ставки по вкладам в России достигли рекордных 23 процентов на фоне ожидания ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанком. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Рост ставок по депозитам произошел перед заседанием совета директоров регулятора, который принял неожиданное решение прервать цикл повышения ключевой ставки. В регуляторе объяснили меру более существенным, чем предполагалось в октябре, ужесточением денежно-кредитных условий, которому способствовали автономные от ДКП факторы. Ужесточение макропруденциальной политики, плановая нормализация банковского регулирования и повышение требований банков к заемщикам в течение нескольких месяцев поспособствуют снижению инфляционного давления, отметили в ЦБ.

При этом индекс вкладов на «Финуслугах» впервые с начала 2022 года превысил отметку в 23 процента. По вкладам на три месяца он достиг 21,93 процента, на полгода — 23,04 процента, на год — 22,75 процента. Средняя доходность депозитов на три месяца в топ-20 крупнейших российских кредитных организациях составила 21,91 процента, на полгода — 22,47 процента, на год — 21,35 процента.

По словам зампреда правления ВТБ Георгия Горшкова, после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21 процент доходности по накопительным продуктам должны зафиксироваться на пиковых значениях. Для депозитных ставок наступает период охлаждения, добавил директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Ставки на срок шесть-девять месяцев пока остаются высокими, а на более длинных сроках банки закладывают начало цикла снижения ключевой ставки, предупредил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Инвестиционный банкир Евгений Коган назвал решение ЦБ сюрпризом и подчеркнул, что такие действия противоречат как сигналу, данному во время прошлого заседания в октябре, так и предыдущим объяснениям регулятором своих действий. На фоне ускорения инфляции решение не ужесточать ДКП может быть продиктовано надеждой на быстрое замедление кредитования или же политическим давлением на регулятор, которое в последний месяц было «запредельным», предположил банкир.