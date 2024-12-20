Сохранение ключевой ставки объяснили давлением на Банк России

Инвестбанкир Коган назвал давление на ЦБ возможным объяснением сохранения ставки

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента стало сюрпризом для подавляющего большинства аналитиков, ожидавших повышения до 23-25 процентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил инвестиционный банкир Евгений Коган.

Он подчеркнул, что такие действия противоречат как сигналу, данному во время прошлого заседания в октябре, так и предыдущим объяснениям регулятором своих действий. «Это при том, что инфляция только ускоряется. Ошибки в прогнозах чудовищные, а инфляционные ожидания находятся на локальных максимумах», — напомнил аналитик.

По его мнению, для объяснения происходящего возможны два варианта. В качестве первого Коган предполагает, что Банк России придает большое значение быстрому замедлению кредитования и надеется, что вслед за ним с такой скоростью упадет инфляция.

Второй гипотезой он называет политическое давление на регулятор, которое в последний месяц было «запредельным». В ее пользу говорит тот факт, что ранее сильный рост инфляции приводил к понятной реакции, а теперь объяснений отказу от нее нет.

«Если это так, то это тревожный сигнал. Думаю, на следующем заседании будет больше ясности», — заключил Коган.

На фоне решения ЦБ российский фондовый рынок взлетел. Индекс Мосбиржи прибавил сразу 150 пунктов, дойдя до 2560 пунктов, а индекс российских гособлигаций RGBI впервые с начала октября поднялся выше 101 пункта.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники указал, что представили элиты и крупного бизнеса массово жалуются президенту страны Владимиру Путину на политику Центробанка, требуя остановить повышение ставки и перейти к снижению. Накануне, 19 декабря, во время пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией, глава государства предположил, что регулятор примет взвешенное решение ЦБ по ключевой ставке.