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14:46, 20 декабря 2024Экономика

Сохранение ключевой ставки объяснили давлением на Банк России

Инвестбанкир Коган назвал давление на ЦБ возможным объяснением сохранения ставки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента стало сюрпризом для подавляющего большинства аналитиков, ожидавших повышения до 23-25 процентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил инвестиционный банкир Евгений Коган.

Он подчеркнул, что такие действия противоречат как сигналу, данному во время прошлого заседания в октябре, так и предыдущим объяснениям регулятором своих действий. «Это при том, что инфляция только ускоряется. Ошибки в прогнозах чудовищные, а инфляционные ожидания находятся на локальных максимумах», — напомнил аналитик.

По его мнению, для объяснения происходящего возможны два варианта. В качестве первого Коган предполагает, что Банк России придает большое значение быстрому замедлению кредитования и надеется, что вслед за ним с такой скоростью упадет инфляция.

Второй гипотезой он называет политическое давление на регулятор, которое в последний месяц было «запредельным». В ее пользу говорит тот факт, что ранее сильный рост инфляции приводил к понятной реакции, а теперь объяснений отказу от нее нет.

«Если это так, то это тревожный сигнал. Думаю, на следующем заседании будет больше ясности», — заключил Коган.

На фоне решения ЦБ российский фондовый рынок взлетел. Индекс Мосбиржи прибавил сразу 150 пунктов, дойдя до 2560 пунктов, а индекс российских гособлигаций RGBI впервые с начала октября поднялся выше 101 пункта.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники указал, что представили элиты и крупного бизнеса массово жалуются президенту страны Владимиру Путину на политику Центробанка, требуя остановить повышение ставки и перейти к снижению. Накануне, 19 декабря, во время пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией, глава государства предположил, что регулятор примет взвешенное решение ЦБ по ключевой ставке.

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