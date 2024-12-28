Средняя ставка по вкладам крупнейших банков России обновила максимум

Средняя ставка по вкладам топ-10 банков РФ достигла максимальных 22,28 процента

К концу 2024 года средняя ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России выросла на 0,2 процентных пункта, до максимальных в истории 22,28 процента. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Отмечается, что средняя ставка уже в пятый раз более чем за два с половиной года превысила ключевую ставку, которая остается на уровне 21 процента. Впервые это случилось в первой декаде марта 2022 года, тогда показатель достиг 20,51 процента. Следующие четыре рекорда по ставкам кредитные организации установили уже в уходящем году.

Во второй декаде декабря выросли средние ставки по депозитам от трех месяцев до полугода и свыше года, а также на сроке от шести месяцев до года. Трехмесячные депозиты остались на прежнем уровне.

При этом после решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21 процент годовых половина крупных российских банков из топ-10 снизили ставки по депозитам в сторону.

Ранее регулятор сообщил, что в феврале может снова перейти к повышению ключевой ставки, если за полтора месяца не сформируется тренд на снижение темпов роста цен, а кредитование вновь ускорится. Декабрьское решение по ставке он охарактеризовал как паузу.