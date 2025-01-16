В Минске рассказали о возможностях «Орешника» и ядерного оружия

Глава Совбеза РБ Вольфович: Минск может нанести непоправимый ущерб «Орешником»

Минск может нанести непоправимый ущерб любому потенциальному агрессору благодаря ракетному комплексу «Искандер-М», тактическому ядерному оружию и ракетной системе «Орешник». Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня».

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко исправил допущенную в 1990-х годах стратегическую ошибку, разместив с стране тактическое ядерное оружие. Он добавил, что с «Орешником», Белоруссия будет иметь в своем распоряжении «ударный кулак», позволяющий нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору.

Вольфович также сообщил, что наряду с этим активно развивается и белорусский военно-промышленный комплекс. По его словам, реактивная система залпового огня «Полонез» по своим тактико-техническим характеристикам не уступает, а по отдельным показателям превосходит, в частности, ракетный комплекс HIMARS.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Ядерные заряды необходимы Белоруссии в качестве средства сдерживания возможного противника. Он подчеркнул, что стороны делают все возможное, чтобы избежать катастрофы с применением ядерного оружия.