В России объяснили передачу ядерного оружия Белоруссии

Депутат Швыткин назвал ядерное оружие у Белоруссии сдерживающим фактором

Ядерные заряды необходимы Белоруссии в качестве средства сдерживания возможного противника, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он подчеркнул, что Союзное государство делает все, чтобы избежать ядерной катастрофы.

«Главная задача России и Белоруссии как Союзного государства — укрепление обороноспособности, поддержание боевого потенциала на высоком уровне. Это связано с внешними угрозами, которые исходят от НАТО. И, безусловно, в случае возникновения агрессии в отношении Союзного государства, мы имеем право и средства для того, чтобы ей противостоять», — сказал Швыткин.

Ядерные запасы, полученные Белоруссией, по словам политика, необходимы стране для обеспечения собственной безопасности в случае враждебных действий.

«Хочу подчеркнуть, что мы делаем все возможное, чтобы избежать катастрофы с применением ядерного оружия. Но наличие подобных ядерных зарядов — это сдерживающий фактор», — заключил депутат.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии есть ядерное оружие в количестве нескольких десятков боеголовок. Такое заявление президент Белоруссии сделал после вопроса о размещении ракетной системы «Орешник».