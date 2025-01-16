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18:16, 16 января 2025Бывший СССР

В Молдавии отвергли возможность встречи Санду с главой Приднестровья

Президент Молдавии Санду не проведет встречу с главой ПМР Красносельским
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду не будет проводить встречу с главой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадимом Красносельским. Возможность встречи отверг глава пресс-службы молдавского лидера Игорь Захаров, передает РИА Новости.

«Все коммуникации между Кишиневом и Тирасполем осуществляются исключительно на существующих и согласованных платформах, а именно между главными переговорщиками с обоих берегов Днестра», — сказал он.

До этого лидер Приднестровья выразил желание возобновить переговорный процесс в формате «5+2» и провести встречу с Санду.

15 января Красносельский рассказал, что Россия пообещала поставлять газ в ПМР в рамках гуманитарной помощи. Во время его визита в Москву и переговоров с российским Минэнерго стороны смогли обсудить вопросы возобновления поставок топлива в республику.

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