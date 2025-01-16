В Москве стало продаваться больше квартир

«Метриум»: Предложение новостроек в Старой Москве выросло на 10,6 % в 2024 году

Количество квартир в новостройках, выставленных на продажу в Старой Москве, за год выросло на 10,6 процента и в настоящее время составляет 52,3 тысячи квартир и апартаментов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова.

Общая площадь продаваемого жилья составила 3,05 миллиона квадратных метров, прибавив за год 11,7 процента. Больше всего квартир и апартаментов продается в Западном административном округе (ЗАО) — там на продажу выставлено более девяти тысяч лотов, за год их количество выросло на 18,3 процента. На втором месте Южный административный округ (ЮАО), где продается 8,7 тысячи лотов, плюс 13 процентов за год, а также Северный административный округ (САО) — плюс 6,44 тысячи лотов, плюс 16,1 процента за год.

Лидерами по количеству лотов в новостройках занимают Покровское-Стрешнево (более трех тысяч лотов, плюс 32,9 процента), Даниловский (2,7 тысячи лотов, плюс 1,7 процента) и Очаково-Матвеевское (2,4 тысячи лотов, плюс 1,5 процента).

При этом в Новой Москве (ТиНАО) за год количество продаваемого жилья в новостройках упало. Всего там представлено 19,48 тысячи квартир и апартаментов общей площадью 935 тысяч квадратных метров. В Троицком (ТАО) и Новомосковском административных округах (НАО) количество квартир в продаже сократилось на 5,4 процента, а площадь — на 4,4 процента. В НАО находится 89,5 процента квартир и апартаментов в новостройках Новой Москвы, в ТАО — 10,5 процента. В ТиНАО районом с максимальным количеством предложений оказалась Коммунарка, где выставлен 14,18 тысячи квартир и апартаментов, количество экспозиций выросло на 20 процентов за год.

Ранее стало известно, что объем продаж новостроек в России по договорам долевого строительства (ДДУ) в 2024 году упал на 22 процента относительно 2023-го — до 26,7 миллиона квадратных метров.