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09:43, 16 января 2025Россия

В России таксисты отказались обслуживать участника СВО на инвалидной коляске

В Калининграде таксисты отказались везти участника СВО на инвалидной коляске
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В центре Калининграда несколько таксистов, которые прибывали на вызов, отказывались перевозить участника специальной военной операции (СВО) на инвалидной коляске. Об этом сообщили очевидцы произошедшего, пишет «Клопс».

Жители рассказали, что мужчина сначала пытался вызвать машину через приложения агрегаторов, однако водители подъезжающих автомобилей, увидев коляску, отказывались везти клиента. Они объясняли это недостатком пространства в авто для размещения коляски.

Везти участника СВО отказались и таксисты, которые находились на близлежащей стоянке. Согласился обслужить мужчину лишь один водитель, который погрузил коляску в багажник и посадил пассажира в салон.

«У агрегаторов некоторых есть функция: буду с инвалидным креслом или слабослышащий, слабовидящий человек, — сказал председатель профсоюза таксистов Станислав Татаренко. — Вообще, мы вправе не брать пассажира, который едет c чем-то грязным, это все прописано».

По словам Татаренко, таксисты поступили некрасиво, однако сам пассажир также ошибся, так как не указал на наличие инвалидного кресла. Перевозчик рассказал, что он неоднократно оказывал услуги инвалидам на коляске и с этим не возникало никаких проблем.

Ранее участник СВО из Забайкальского края рассказал, что ему отказали в восстановлении на учебе. Губернатор региона Александр Осипов в ответ на обращение бойца указал, что прежде всего в ситуацию должна вмешаться администрация колледжа.

ЖЗЛ
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