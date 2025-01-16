В России участник СВО остался без денег после увольнения

В ХМАО ветерану СВО не выплатили зарплату после увольнения

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) участник специальной военной операции (СВО) остался без денег после увольнения. Об этом сообщает сетевое издание muksun.fm.

Ветеран пожаловался на одну из местных коммерческих компаний. Прокуратура выявила обоснованность претензий россиянина к бывшему работодателю. После этого компания погасила перед мужчиной долг по зарплате.

Несмотря на это компанию привлекли к административной ответственности. Фирму обязали уплатить штраф, размер которого не раскрывается. Законодательство предусматривает штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее другого бойца СВО, ушедшего на спецоперацию из Башкирии, лишили двух третей зарплаты приставы. Оказалось, что военнослужащий имел долг по алиментам. В Федеральной службе судебных приставов пояснили, что на списание задолженности по алиментам мораторий не распространяется.