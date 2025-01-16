Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:08, 16 января 2025Россия

В России участник СВО остался без денег после увольнения

В ХМАО ветерану СВО не выплатили зарплату после увольнения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) участник специальной военной операции (СВО) остался без денег после увольнения. Об этом сообщает сетевое издание muksun.fm.

Ветеран пожаловался на одну из местных коммерческих компаний. Прокуратура выявила обоснованность претензий россиянина к бывшему работодателю. После этого компания погасила перед мужчиной долг по зарплате.

Несмотря на это компанию привлекли к административной ответственности. Фирму обязали уплатить штраф, размер которого не раскрывается. Законодательство предусматривает штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее другого бойца СВО, ушедшего на спецоперацию из Башкирии, лишили двух третей зарплаты приставы. Оказалось, что военнослужащий имел долг по алиментам. В Федеральной службе судебных приставов пояснили, что на списание задолженности по алиментам мораторий не распространяется.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Большая часть БПЛА летела к нефтебазе

      Лукашенко порассуждал о необходимости второй АЭС в Белоруссии

      На Украине допустили возобновление отключений света

      Раскрыты последствия ночных попыток атак ВСУ на Россию

      Дочь Марка Захарова лишилась работы в «Ленкоме»

      В России высказались об ударе по крупнейшему хранилищу газа Украины

      В России участник СВО остался без денег после увольнения

      Кофейный бренд Rossiano решили использовать для пива

      Российский учитель послал школьника и попал на видео

      Франция настояла на участии в мирных переговорах по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше