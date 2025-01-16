В России захотели ввести в Госдуму больше депутатов из Чечни

Ura.ru: В России захотели увеличить количество депутатов из Чечни в Госдуме

В России хотят усилить представительство Чечни в Государственной Думе. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram со ссылкой на источник.

Речь идет о количестве депутатов-одномандатников, которые могут быть избраны от каждого региона.

По словам собеседника издания, изначально один из округов Свердловской области хотели отдать одной из республик Донбасса. Однако сейчас речь идет не о Донецкой или Луганской народных республиках, а о Чечне, утверждает он.

Источник связал намеченные изменения с демографическим фактором — увеличением населения Чечни. Поскольку общее число депутатов остается неизменным, изменить представительство региона можно только путем передачи ему избирательного округа от другого субъекта Российской Федерации. Сейчас в Чечне образован один одномандатный избирательный округ, в Свердловской области — семь.

Ранее глава Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить вопрос о двухлетнем отсутствии депутата Юрия Напсо в нижней палате. В свою очередь, парламентарий заявил, что информировал председателя о болезни и направлял в его аппарат соответствующие документы.