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12:51, 16 января 2025Россия

В России захотели ввести в Госдуму больше депутатов из Чечни

Ura.ru: В России захотели увеличить количество депутатов из Чечни в Госдуме
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В России хотят усилить представительство Чечни в Государственной Думе. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram со ссылкой на источник.

Речь идет о количестве депутатов-одномандатников, которые могут быть избраны от каждого региона.

По словам собеседника издания, изначально один из округов Свердловской области хотели отдать одной из республик Донбасса. Однако сейчас речь идет не о Донецкой или Луганской народных республиках, а о Чечне, утверждает он.

Источник связал намеченные изменения с демографическим фактором — увеличением населения Чечни. Поскольку общее число депутатов остается неизменным, изменить представительство региона можно только путем передачи ему избирательного округа от другого субъекта Российской Федерации. Сейчас в Чечне образован один одномандатный избирательный округ, в Свердловской области — семь.

Ранее глава Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить вопрос о двухлетнем отсутствии депутата Юрия Напсо в нижней палате. В свою очередь, парламентарий заявил, что информировал председателя о болезни и направлял в его аппарат соответствующие документы.

ЖЗЛ
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