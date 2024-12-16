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19:48, 16 декабря 2024Россия

Володин поручил изучить вопрос двухлетнего отсутствия депутата в Госдуме

Володин поручил изучить вопрос двухлетнего отсутствия депутата Напсо в Госдуме
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить вопрос двухлетнего отсутствия депутата Юрия Напсо в нижней палате парламента. Об этом сообщил председатель комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба, чьи слова приводит РБК.

«В связи с обращением самого Напсо на Совете [Госдумы] попросили две комиссии — [депутата Виктора] Пинского и мою — разобраться с вопросом, с проблемой отсутствия в течение двух лет. Было письмо в адрес председателя, он на Совете поручил комиссиям изучить вопрос, не более», — сказал парламентарий.

В свою очередь сам Напсо сообщил изданию, что направил на имя спикера Думы письмо, в котором указал, что находится на больничном, а также приложил необходимые документы.

При этом агентство ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме сообщало, что Володин поручал проработать вопрос о лишении Напсо депутатских полномочий.

В октябре 2024 года стало известно, что двух членов Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Юрия Напсо и Бориса Пайкина хотят лишить депутатских мандатов.

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