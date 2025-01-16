В российском городе осудили фотографа на 12 лет за совращение несовершеннолетних

В Астрахани осудили на 12 лет фотографа за совращение несовершеннолетних

В Астрахани осудили на 12 лет фотографа за совращение несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он осужден по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней») и 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2016 по 2022 год мужчина знакомился с несовершеннолетними девушками в возрасте от 13 до 16 лет, после чего приглашал их на фотосессии. В фотостудии он совершал в отношении них насильственные действия. Также в рамках расследования уголовного дела был установлен факт нарушения неприкосновенности частной жизни.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима с запретом на определенную деятельность сроком на десять лет, а также ограничением свободы на два года.

Ранее сообщалось, что россиянин совратил дочь-подростка и попал в СИЗО.

