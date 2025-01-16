Данко: Украинские беженцы тратят деньги в Монако, их устраивает конфликт

Многие украинские беженцы тратят в Монако «грязные» деньги, конфликт на Украине их устраивает. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко в беседе с ТАСС.

«Я вижу разницу между простыми украинцами и большим количеством спекулянтов в Европе, которые распоряжаются грязными деньгами и живут в Монако. Этот конфликт их устраивает», — раскрыл детали Данко.

Также вице-спикер отметил, что в России он получил звание почетного доктора МГИМО, а также выступал в Госдуме и присутствовал на параде 9 мая. Данко подчеркнул, что высказывания европейских политиков в 2018-2019 годах расходятся с теми заявлениями, которые они делают сейчас.

Ранее Данко заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, как и украинский лидер Владимир Зеленский, не служит своей стране. Он отметил, что Макрон делает много антироссийских заявлений, однако французские компании продолжают работу в России.