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02:40, 16 января 2025Мир

В Словакии уличили Макрона в службе не своей стране

Данко: Макрон, как и Зеленский, не служит своей стране
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, как и украинский лидер Владимир Зеленский, не служит своей стране. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко в беседе с ТАСС.

По его словам, ряд Западных стран заявляет о независимости от российских энергоресурсов, однако на деле они закупают газ, нефть и топливо в России.

«Любой человек, который представляет себе технологический процесс, понимает, что нельзя просто так заменить одно топливо другим и перестать использовать то, которое использовалось раньше на атомной электростанции. Я воспринимаю это как лицемерие и неискренность Запада, потому что они хотят сохранить свой уровень социального обеспечения. И такие политики, как Макрон или Зеленский, не служат своим государствам», — уличил Данко.

Он отметил, что Макрон делает много антироссийских заявлений, однако французские компании продолжают работу в России.

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран захотел лишить Россию миллиардов евро, зарабатываемых на торговле сжиженным природным газом. По данным издания Politico, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния и Ирландия призвали к «дальнейшим действиям», чтобы лишить Москву средств на финансирование спецоперации на Украине и доступа к иностранному финансированию.

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