В Европе захотели лишить Россию миллиардов евро от торговли СПГ

Politico: Польша и девять стран ЕС захотели ужесточить экспорт Москвой СПГ

Ряд европейских стран захотел лишить Россию миллиардов евро, зарабатываемых на торговле сжиженным природным газом (СПГ). Об этом со ссылкой на совместное предложение ужесточить ограничения сообщает Politico.

Польша, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния и Ирландия призвали к «дальнейшим действиям», чтобы лишить Москву средств на финансирование спецоперации на Украине и доступа к иностранному финансированию.

Представители стран отмечают, что Россия заработала 200 миллиардов евро на продаже ископаемого топлива в Евросоюз с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года. В первой половине 2024 года импорт СПГ из России вырос на 11 процентов, отмечают они.

«Способность России поддерживать свои военные усилия тесно связана с ее доходами от энергоносителей. Нам необходимо сделать еще один шаг вперед и решить проблему увеличения импорта сжиженного природного газа из России. В качестве конечной цели необходимо как можно скорее запретить импорт российского газа и СПГ», — пишут авторы.

Группа отмечает, что постепенный отказ от российского газа возможен, однако сейчас Брюсселю необходимо усилить санкции против танкерного флота, запретив перевалку и отгрузки в страны на территории объединения.

Судостроительные верфи Европы продолжают ремонтировать российские танкеры ледового класса и предоставляют им услуги сухих доков, что позволяет Москве в обход западных санкций транспортировать газ через Арктику. По данным компании Kpler, занимающейся сбором и анализом данных, без технического обслуживания от верфей во Франции и Дании российскому заводу «Ямал СПГ» было бы трудно получить доступ к важнейшим рынкам зимой. Уличить площадки в обслуживании судов помогли спутниковые снимки и данные о заходах в порты.