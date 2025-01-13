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19:15, 13 января 2025Экономика

Европейские верфи уличили в ремонте перевозящих российский газ танкеров

FT: судостроительные верфи Европы ремонтируют российские танкеры ледового класса
Вячеслав Агапов
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Primorye Territory Government / Globallookpress.com

Судостроительные верфи Европы ремонтируют российские танкеры ледового класса и предоставляют им услуги сухих доков, что позволяет Москве в обход западных санкций транспортировать газ через Арктику. Об этом со ссылкой на данные компании Kpler, занимающейся сбором и анализом данных, сообщает The Financial Times (FT).

Как отмечают источники, без технического обслуживания от верфей во Франции и Дании российскому заводу «Ямал СПГ» было бы трудно получить доступ к важнейшим рынкам зимой. Уличить площадки в обслуживании судов помогли спутниковые снимки и данные о заходах в порты. В указанных странах обслуживали 14 из 15 специализированных танкеров Arc7, которые перевозят сжиженный природный газ с российского завода.

Большинство судов, которые транспортировали российские энергоресурсы, принадлежат энергетическим и судоходным компаниям, в том числе греческой Dynagas и канадской Teekay. Деятельность судов и верфей не подпадает под санкции из-за исключений для транспортировки энергоносителей, а также из-за того, что они не ходят под российским флагом, отмечает издание.

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Танкеры с СПГ, погруженным на «Ямале», могут отправиться либо в Европу, либо по гораздо более длинному и опасному Северному морскому пути в Китай. Без ремонтных работ судам будет сложно доставить СПГ в Европу, когда цены на газ в северном полушарии достигают пика.

«Если бы эти две верфи были недоступны, это поставило бы под вопрос все логистические операции. Они могли бы получить услугу в другом месте, но это привело бы к сильному отклонению от маршрута», — пояснил FT специалист по перевозкам из High North News Мальте Хамперт.

По информации Евростата, в сентябре Россия с учетом поставок по трубопроводам и СПГ вернула себе статус главного газового поставщика в Европу. Европейские компании купили этого энергоносителя на 1,4 миллиарда евро. Это на треть превосходит августовские значения.

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