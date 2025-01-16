В США предрекли прямое столкновение с Россией при одном условии

Отправка новой помощи Украине приведет к прямому столкновению с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Отправка новой помощи Украине, если Кремль не согласится на мирные переговоры, угрожает прямым столкновением с Россией», — написал он.
По мнению аналитика, западные страны не понимают или не хотят признавать, что Москва готова к такому исходу.
Ранее кандидат на пост главы административно-бюджетного управления США Рассел Воут не взял на себя обязательства выделить оставшиеся миллиарды долларов, предусмотренные конгрессом для финансирования Украины. По его словам, он не собирается опережать президента в вопросах внешней политики.