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10:04, 16 января 2025Мир

В США предрекли прямое столкновение с Россией при одном условии

Макгрегор: Отправка новой помощи Украине приведет к прямому столкновению с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Отправка новой помощи Украине приведет к прямому столкновению с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Отправка новой помощи Украине, если Кремль не согласится на мирные переговоры, угрожает прямым столкновением с Россией», — написал он.

По мнению аналитика, западные страны не понимают или не хотят признавать, что Москва готова к такому исходу.

Ранее кандидат на пост главы административно-бюджетного управления США Рассел Воут не взял на себя обязательства выделить оставшиеся миллиарды долларов, предусмотренные конгрессом для финансирования Украины. По его словам, он не собирается опережать президента в вопросах внешней политики.

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