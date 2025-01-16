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19:48, 16 января 2025Наука и техника

В США удвоили финансирование модернизации Patriot

Конгресс США выделит более 500 миллионов долларов на модернизацию систем ПВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Конгресс США одобрил выделение более 505 миллионов долларов из бюджетных средств на приобретение и модернизацию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger в 2025 финансовом году. Об этом пишет Army Recognition.

Отмечается, что изначально армия США запросила финансирование на модернизацию систем противовоздушной обороны (ПВО) в размере 250 миллионов долларов. Как пишет издание, удвоенная сумма указывает на стратегическую важность этих систем в современных условиях.

«Дополнительные ресурсы значительно повысят возможности систем Patriot и Stinger, ускорив их приобретение и модернизацию в соответствии с современными требованиями на поле боя», — говорится в материале.

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