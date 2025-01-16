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20:01, 16 января 2025Мир

В США заявили о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС

Reuters: Последние споры о соглашении ХАМАС и Израиля решены
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Последние споры о соглашении палестинского радикального движения ХАМАС и Израиля по прекращению огня решены. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Последние разногласия, препятствовавшие достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, разрешены», — приводит агентство слова одного из чиновников.

При этом каких-либо деталей соглашения и какие конкретно противоречия были преодолены не сообщается.

Ранее израильский политолог Саймон Ципис заявил, что соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС рискует сорваться, так как оно вызвало недовольство среди ряда политиков из Израиля. Он уточнил, что сделка предполагает, по всей видимости, освобождение Тель-Авивом большого числа палестинцев, которые гипотетически могут вступят в ряды радикальной группировки.

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