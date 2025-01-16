В США заявили о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС

Последние споры о соглашении палестинского радикального движения ХАМАС и Израиля по прекращению огня решены. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Последние разногласия, препятствовавшие достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, разрешены», — приводит агентство слова одного из чиновников.
При этом каких-либо деталей соглашения и какие конкретно противоречия были преодолены не сообщается.
Ранее израильский политолог Саймон Ципис заявил, что соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС рискует сорваться, так как оно вызвало недовольство среди ряда политиков из Израиля. Он уточнил, что сделка предполагает, по всей видимости, освобождение Тель-Авивом большого числа палестинцев, которые гипотетически могут вступят в ряды радикальной группировки.