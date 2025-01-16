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15:05, 16 января 2025Мир

В США заявили о возможном прибытии большого американского гостя на парад Победы в Москве

Newsweek: Парад Победы в Москве может посетить большой гость из США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cao Yang / XinHua / Globallookpress.com

На празднование 80-летия победы в Великой Отечественной Войне (ВОВ) может приехать «большой гость» из США. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники.

«Президент России Владимир Путин уже начал предварительную подготовку к ежегодному военному параду в честь Дня Победы в мае и ожидает специального гостя из США на этот знаменательный день», — говорится в материале.

Как отмечает издание, Москва регулярно приглашает иностранных гостей посетить парад Победы. Уточняется, что тайным американским гостем, скорее всего, будет кто-то из администрации избранного президента США Дональда Трампа или человек, связанный с ней. Например, в 2020 году парад Победы в Москве посетил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен, поскольку сам Трамп под давлением вынужден был отказаться от поездки.

Ранее стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Москву с большой делегацией на празднование 80-летия Победы. Братислава уточнила, что уже обсуждает детали будущего визита с Москвой.

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