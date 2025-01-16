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15:28, 16 января 2025Силовые структуры

В суд поступило дело причастного к теракту против генерала Кириллова фигуранта

В Москве суд рассматривает дело причастного к теракту против генерала Кириллова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В СКР рассказали о роли задержанных по делу о теракте против генерала Кириллова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве Басманный районный суд приступает к рассмотрению дела причастного к теракту против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова фигуранта Рамазана Падиева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Падиева поступило в суд.

Ранее сообщалось, что Падиев вместе с другим задержанным фигурантом Батуханом Точиевым арендовали для совершившего теракт гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова комнату в хостеле в Московской области. В этой комнате он должен был укрыться после совершения теракта. При этом, денежные средства для оплаты убежища Точиев получал на свой счет, а его подельник — лично ездил в хостел для передачи денег. Падиев также передал ключи от комнаты исполнителю теракта в одном из торговых центров Москвы.

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