В суд поступило дело причастного к теракту против генерала Кириллова фигуранта

В Москве суд рассматривает дело причастного к теракту против генерала Кириллова

В СКР рассказали о роли задержанных по делу о теракте против генерала Кириллова

Начало событий в новости В СКР рассказали о роли задержанных по делу о теракте против генерала Кириллова

В Москве Басманный районный суд приступает к рассмотрению дела причастного к теракту против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова фигуранта Рамазана Падиева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Падиева поступило в суд.

Ранее сообщалось, что Падиев вместе с другим задержанным фигурантом Батуханом Точиевым арендовали для совершившего теракт гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова комнату в хостеле в Московской области. В этой комнате он должен был укрыться после совершения теракта. При этом, денежные средства для оплаты убежища Точиев получал на свой счет, а его подельник — лично ездил в хостел для передачи денег. Падиев также передал ключи от комнаты исполнителю теракта в одном из торговых центров Москвы.

