В СКР рассказали о роли задержанных по делу о теракте против генерала Кириллова

Двое задержанных за убийство Кириллова арендовали комнату исполнителю теракта

Задержанные по делу о совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова арендовали комнату гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову. Об этом заявила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Батухан Точиева и Рамазан Падиев арендовали для Курбанова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта. При этом, денежные средства для оплаты убежища Точиев получал на свой счет, а его подельник — лично ездил в хостел для передачи денег. Падиев также передал ключи от комнаты исполнителю теракта в одном из торговых центров Москвы.

Задержанным предъявлены обвинения по пункту «б» части 3 статьи 105 («Совершение террористического акта организованной группой») УК РФ.

О задержании исполнителя теракта Курбанова стало известно утром 18 декабря. Он рассказал, что был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности, разместил его на электросамокате и припарковал транспортное средство возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов. За преступление ему было обещано 100 тысяч долларов и проживание на территории Евросоюза.