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16:52, 16 января 2025Экономика

В Венгрии назвали одно из условий продления санкций против России

Reuters: Евросоюз призвали посоветоваться с Трампом насчет санкций против РФ
Кирилл Луцюк

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Венгрия еще не решила, поддержит ли она продление антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) еще на полгода. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра Венгрии по делам Евросоюза Яноша Боку.

По его мнению, Евросоюз должен принять соответствующее решение после того, как проконсультируется с избранным президентом США Дональдом Трампом.

«Мы спросим у новой администрации США, как они видят будущее режима санкций», — заявил Бока.

По его словам, в Будапеште решение будет отложено до тех пор, пока преемник Джо Байдена не поделится своим видением будущего режима рестрикций.

Во второй половине декабря минувшего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал как можно оперативнее пересмотреть санкции против России. Он нашел эти ограничительные меры разрушительными для европейской экономики. При этом он посетовал, что его точку зрения в ЕС разделяет лишь пара государств.

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