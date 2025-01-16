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14:04, 16 января 2025Мир

МИД понадеялся на освобождение россиянина из плена ХАМАС

МИД РФ заявил о надежде на освобождение россиянина Труфанова из плена ХАМАС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

МИД России надеется, что россиянин Александр Труфанов войдет в список освобожденных заложников, находящихся в плену у палестинской радикальной группировки исламистского толка ХАМАС. Об этом в Telegram сообщила в пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Мы ожидаем, что в их число войдет и находящийся в секторе Газа гражданин России Александр Труфанов», — говорится в заявлении МИД.

В ноябре 2024 года боевое крыло палестинского радикального движения «Исламский джихад» группировки «Сарая аль-Кудс» показало видео с побращением Труфанова.

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