МИД понадеялся на освобождение россиянина из плена ХАМАС

МИД РФ заявил о надежде на освобождение россиянина Труфанова из плена ХАМАС

МИД России надеется, что россиянин Александр Труфанов войдет в список освобожденных заложников, находящихся в плену у палестинской радикальной группировки исламистского толка ХАМАС. Об этом в Telegram сообщила в пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Мы ожидаем, что в их число войдет и находящийся в секторе Газа гражданин России Александр Труфанов», — говорится в заявлении МИД.

В ноябре 2024 года боевое крыло палестинского радикального движения «Исламский джихад» группировки «Сарая аль-Кудс» показало видео с побращением Труфанова.