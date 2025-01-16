Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:49, 16 января 2025Бывший СССР

Зеленский признал инициативу на востоке Украины за российскими военными

Зеленский: На поле боя на востоке Украины инициатива принадлежит ВС России
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Carl Court / AP

На поле боя на востоке Украины инициатива принадлежит Вооруженным силам (ВС) России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА Новости.

«Что касается поля боя: не отдавать инициативу русским, у которых сегодня на востоке, к сожалению, она есть», — признал Зеленский.

Успех российских военных политик объяснил замедленными поставками вооружения для украинских бойцов.

16 января стало известно о продвижении ВС России южнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Российские военные зашли в село Котлино и взяли под контроль первую линию построек и жилых домов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили американскими ракетами ATACMS по российскому региону

      В России подешевел iPhone 16 Pro

      Оксана Самойлова обнажила ягодицы на отдыхе

      Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы

      Уехавший из России рэпер не смог продать билеты на свой концерт

      Российские войска уничтожили мост снабжения ВСУ

      Россиянам назвали «красные флаги» при боли в животе

      Во Франции провалился вотум недоверия правительству

      Врач предупредил об опасности приема одного популярного витамина

      Насиловавшему несколько лет двух дочерей российскому уголовнику дали срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше