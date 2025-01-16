Зеленский признал инициативу на востоке Украины за российскими военными

Зеленский: На поле боя на востоке Украины инициатива принадлежит ВС России

На поле боя на востоке Украины инициатива принадлежит Вооруженным силам (ВС) России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА Новости.

«Что касается поля боя: не отдавать инициативу русским, у которых сегодня на востоке, к сожалению, она есть», — признал Зеленский.

Успех российских военных политик объяснил замедленными поставками вооружения для украинских бойцов.

16 января стало известно о продвижении ВС России южнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Российские военные зашли в село Котлино и взяли под контроль первую линию построек и жилых домов.