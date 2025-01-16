Президент Украины Зеленский рассказал о разочаровании политикой Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что частично разочарован политикой администрации президента США Джо Байдена по поддержке республики. Его слова передает «Европейская правда».

При этом украинский президент отметил и большой позитив периода администрации Байдена, так как США и Европа действовали совместными усилиями в вопросах оружия для Украины и санкций. В то же время он отметил, что в некоторых вопросах Киев просил «не быть такими медленными». По его словам, до военного конфликта с Россией Украина просила у США оружие, но ей ответили, что «если что-то произойдет, мы тогда сделаем». Зеленский назвал такую позицию слабой.

Президент Украины также посетовал на то, что Украина не была в достаточной степени усилена системами Patriot, большинство из которых находятся в США. Зеленский заключил, что перспектива завершения конфликта на Украине зависит от готовности Европы быть более жесткой в отношении России, и что без украинской армии Европа «не имеет шансов против России».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией, так как считает, что это не в ее интересах. По словам украинского лидера, Киев уже рискует, так как в Евросоюзе есть страны, которые стремятся установить хорошие отношения с Россией.