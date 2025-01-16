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14:45, 16 января 2025Бывший СССР

Зеленский ответил на вопрос о закулисных переговорах с Россией

Зеленский: Украина не ведет закулисных переговоров с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Украина не ведет закулисных переговоров с Россией, так как считает, что это не в ее интересах. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью польскому изданию Onet.

«В настоящее время Украина не ведет никаких переговоров с Россией. В том числе и секретных, потому что мы очень дорожим доверием наших партнеров», — сказал он.

По словам украинского лидера, Киев уже рискует, так как в Евросоюзе есть страны, которые стремятся установить хорошие отношения с Россией или балансируют между Киевом и Москвой.

Кроме того, Зеленский пообещал резко отреагировать на переговоры с Россией без Украины. Он отметил, что Киев должен знать о переговорах с Москвой и иметь достоверную информацию о них от своих союзников.

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