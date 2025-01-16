Зеленский пригрозил резкой реакцией на переговоры с Россией без Украины

Onet: Зеленский пообещал резко реагировать на переговоры с Россией без Украины

Киев должен очень резко реагировать на переговоры с Россией, которые будут происходить без участия Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польскому изданию Onet.

Он пообещал, что Украина будет резко реагировать на подобные инциденты. Кроме того, украинский лидер отметил, что Киев должен знать о переговорах с Москвой и иметь достоверную информацию о них от своих союзников.

«Конечно, любая договоренность с русскими не может состояться без Украины. И именно поэтому Украина должна очень резко реагировать, если какая-либо страна за нашей спиной ведет какие-либо переговоры с Россией», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что независимость Украины является условием независимости Польши и других стран Европы. Он рассказал об этом во время совместной пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском, которая состоялась в Варшаве 15 января.