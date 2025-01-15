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15:54, 15 января 2025Бывший СССР

Зеленский назвал условие независимости Польши и других стран Европы

Зеленский: Независимость Украины является условием независимости Польши
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Независимость Украины является условием независимости Польши и других стран Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, трансляция которой доступна на YouTube.

«Независимость Украины — это также и независимость Польши, а также независимость всей Европы», — сказал он.

Украинский лидер прибыл с визитом в Польшу утром 15 января. В соседней республике Зеленский планировал провести переговоры с премьер-министром Туском, а также встретиться с украинской общиной.

Днем ранее президент Украины встретился в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом. По его словам, разговор шел о развитии противовоздушной обороны Украины, инвестициях в украинскую оборонную промышленность и об обучении и поддержке украинских солдат.

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