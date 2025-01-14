Зеленский встретился с министром обороны Германии

Президент Украины провел встречу с министром обороны Германии Писториусом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом, прибывшим сегодня, 14 января, на Украину. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Провел встречу в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом. (...) Благодарен Германии за ее непоколебимую поддержку», — написал Зеленский.

По его словам, разговор шел о развитии противовоздушной обороны Украины, инвестициях в украинскую оборонную промышленность и о обучении и поддержке украинских солдат.

Ранее Писториус сообщил о передаче Украине первой самоходной артиллерийской установки типа RCH 155. Он отметил, что Берлин планирует передать Киеву 54 единицы такого типа оружия.