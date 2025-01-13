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17:33, 13 января 2025Мир

Германия впервые передала ВСУ один тип вооружения

Глава МО ФРГ Писториус впервые заявил о передаче Украине САУ типа RCH 155
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Wikipedia

Германия впервые передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155. Об этом сообщил глава глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус, его слова передает Die Welt.

«Передача этого типа вооружения является сигналом о том, что Украина может на нас положиться (...) Всего мы планируем передать ВСУ 54 таких системы. Первые 6 единиц будут временно находиться в Германии, пока украинцы будут проходить обучение», — заявил глава оборонного ведомства.

Как отмечают авторы материала, по данным оборонного концерна KNDS, производящего эти боевые системы, САУ RCH 155 являются «одними из самых современных подобных установок».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лучше бы власти Германии помогли США и передали что-то по борьбе с продолжающимися в штате Калифорния пожарами вместо передачи нового оружия Украине, но они умеют только «разжигать».

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