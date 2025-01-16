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22:18, 16 января 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о тайных пунктах в столетнем соглашении с Британией

Зеленский рассказал о тайных пунктах в столетнем соглашении с Британией
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский и Кир Стармер

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Carl Court / Pool / Reuters

В столетнем соглашении Великобритании и Украины есть тайные пункты, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Есть также и закрытая, сокровенная часть сделки. Все то, что действительно нам придает устойчивость, возможности развиваться», — отметил он.

16 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве двух стран. Отмечается, что подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

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