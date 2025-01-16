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16:09, 16 января 2025Бывший СССР

Зеленский подписал соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией

Зеленский подписал соглашение о столетнем партнерстве Украины и Великобритании
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский и Кир Стармер

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве двух стран. Об этом сообщает «Укринформ».

«Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали Соглашение о 100-летнем партнерстве», — сказал он.

Отмечается, что подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, он предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

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